Eén op de drie straatlampen in Vlaanderen is een ledlamp

VRT plant overleg met burgemees­ters over aanpak rond regionaal nieuws op Radio 2: “Men maakt zich zorgen zonder te weten hoe het in elkaar zit”

VRT-voorzitter Frieda Brepoels (N-VA) heeft begrip voor het ongenoegen van de provinciegouverneurs over het schrappen van de regionale ochtendshows op Radio 2, al wijst ze erop dat het regionale aanbod niet verdwijnt. “Hier wordt niets opgegeven, we maken gewoon de switch van het lineaire naar digitale”, legt ze uit in ‘De Ochtend' op Radio 1. De VRT plant in de komende maanden bovendien een overleg met de burgemeesters over de manier waarop de omroep het regionaal nieuws onder de aandacht kan brengen.

11:17