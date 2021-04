Een op de drie klachten bij Ombudsfin gaat over fraude

Het jaar 2020 was een druk jaar voor de ombudsdienst voor financiële diensten (Ombudsfin). Er werden 1.650 nieuwe klachtendossiers opgestart, ruim 29 procent meer dan in 2019. In bijna een op de drie dossiers ging het over fraude, zo blijkt uit het jaarverslag van de dienst. "En de bemiddelingsresultaten in fraudedossiers waren minder positief dan de voorgaande jaren", stelt de dienst.

Ombudsfin kreeg vorig jaar in totaal 6.082 vragen binnen, 17 procent meer dan in 2019. Maar de meeste klachten worden niet ontvankelijk verklaard: de ombudsdienst treedt pas op in tweede lijn, nadat het geschil eerst bij de financiële instelling is aangekaart. Uiteindelijk werden er 1.650 klachten ontvankelijk verklaard.

De coronacris had een impact. Er werden 82 klachten behandeld over coronamaatregelen, zoals tijdelijke opschorting van hypothecaire kredieten en tijdelijk uitstel van betaling voor consumenten- en ondernemingskredieten. Maar "net als in 2019 vormde fraude (dossiers met fysiek gebruik van de betaalkaart en dossiers rond internetfraude) het belangrijkste thema", zo staat in het jaarverslag. Er was van fraude sprake in 486 dossiers, of 31 procent van alle ontvankelijke klachten.

Kluisrekeningfraude

Vooral internetfraude wordt een steeds groter probleem. Het aantal klachten daarover verdubbelde bijna, tot 393. Internetfraude maakt nu nagenoeg een kwart uit van alle ontvankelijke klachten.

Veel dossiers gingen over fraude via de website 2dehands.be, waarbij fraudeurs het slachtoffer naar een valse website leiden door zich voor te doen als koper of verkoper. Ook phishing, waarbij oplichters proberen je je bankcode te ontfutselen, blijft een terugkerend probleem.

En dan is er een nieuw fenomeen: kluisrekeningfraude. Bankenfederatie Febelfin waarschuwde er in oktober vorig jaar ook voor. Oplichters stellen zich telefonisch voor als bankbediende en maken hun slachtoffers - vaak senioren - wijs dat er verdachte verrichtingen zijn vastgesteld op hun bankrekening. Ze krijgen de raad geld over te schrijven naar een zogezegd veilige kluisrekening, maar dat is een rekening van de fraudeur.

Bemiddeling

Omudsfin wijst er in het jaarverslag op dat de bemiddeling met banken in fraudedossiers vorig jaar niet zo goed verliep. "Slechts een derde van de phishingdossiers die Ombudsfin gegrond achtte, kon worden opgelost", klinkt het. In zijn vorige jaarverslag had de dienst al gewag gemaakt van verschillende visies tussen hemzelf en de banken over de verantwoordelijkheid - en dus over de vraag of de bank het verloren geld terugbetaalt.

De ombudsdienst voor financiële diensten bestaat sinds 1990. In mei gaat ombudsvrouw Françoise Sweerts na bijna dertien jaar met pensioen. Huidig secretaris-generaal Elke Heymans volgt haar ad interim op, in afwachting van de benoeming van een nieuwe ombudsman of -vrouw. Die zou in de loop van juni aangekondigd moeten worden, luidt het bij Ombudsfin.