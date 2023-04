Een op de drie kerken krijgt nieuwe invulling

Gemeenteraad zet licht op groen voor restauratie Sint-Jozefskerk: “Kiezen tussen de pest of de cholera”

Uit een analyse van die beleidsplannen blijkt volgens de kranten dat een op de drie kerken een nieuwe invulling zal krijgen. Wat die concrete ­invulling zal zijn, mogen de ­gemeenten zelf kiezen, al wordt wel een "waardig gebruik" ­geëist. Een herbestemming als een ­bibliotheek is een optie, zoals het geval is met de Mechelse ­Predikherenkerk.

Een invulling als supermarkt en restaurant, zoals de Sint-Annakerk in Gent zal krijgen, is ook een optie, vindt Vlaams minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA). "Niet elke kerk kan een sociaal centrum of concertzaal worden.”