Een op de drie buitenlanders betaalt Belgische verkeersboete niet

"Zo zie je nogmaals dat men met geld alles kan oplossen"

3 juli Voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy heeft een schikking van 107.841 euro getroffen met het parket om een einde te maken aan de voorkenniszaak waarvoor ze in verdenking werd gesteld. Een dag later blijkt dat ook de familie van Beaulieu-stichter Roger De Clerck overgaat tot een schikking in een fraudezaak. De staat ontvangt van hen zo'n 70 miljoen euro.