Een op de drie bestuurders weet niet wat een reddingsstrook is: “Erg frustrerend”

Oudsbergen KIJK. Wolf komt vast te zitten in achtertuin: “Waar­schijn­lijk geschrok­ken door bouwwerken”

Vastgelopen reeën zijn intussen bijna dagelijkse kost voor het Natuurhulpcentrum, maar vandaag mocht het team uitrukken voor een minder alledaagse passant. Een wolf had zich namelijk vastgelopen in een achtertuin in Oudsbergen, maar wist zich ook vlug weer uit de voeten te maken. “Voor we aankwamen, was hij alweer vertrokken.”

7 januari