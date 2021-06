Eén op de drie Belgen is volledig gevaccineerd, aantal nieuwe eerste prikken daalt vanaf deze week fors

In totaal kregen 6.905.604 mensen in ons land minstens één dosis toegediend, wat overeenkomt met 59,9 procent van de totale bevolking en 74,5 procent van de 18-plussers. In Vlaanderen is 79,4 procent van de volwassenen minstens één keer gevaccineerd, in Brussel is dat 53,6 procent en 71,6 procent in Wallonië.