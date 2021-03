Een nieuwe coronatest, maar wel een plezante: 1.000 studenten mogen in Hasselt fuiven zonder masker, maar wel met bier en beats

Zaterdagmiddag, 6 maart. In de Ziggo Dome in Amsterdam gooiden 1.350 Nederlanders alle remmen los. De mondmaskertjes vlogen uit, want er moest meegebruld worden met André Hazes Jr. Er werd gezoend, gejuicht, geknuffeld en gedanst. Het mocht allemaal, ondanks de coronamaatregelen. Want dit was een testevent - het eerste van acht gelijkaardige middagen - van de Nederlandse overheid, in samenwerking met de eventsector en een aantal wetenschappers. Het doel: onderzoeken hoe mensen zich aan de maatregelen zouden houden als feesten en fuiven opnieuw mogelijk zou maken. Op de officiële resultaten is het nog wachten, maar de eerste indruk van wie erbij was, is duidelijk: eens het feest op gang, met beats en biertjes in de buik, blijft niemand op zijn voorziene plaats.