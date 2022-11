Een maand surfen voor maximum 19 euro en een pakket met televisie vanaf 40 euro: wie heeft er vanaf 2024 recht op?

Primeur: burgerini­ti­a­tief verdedigt eigen voorstel rond regularisa­tie in de Kamer

Burgerinitiatief In My Name mag dinsdag in de Kamer zijn eigen voorstel over de regularisatie van mensen zonder papieren verdedigen. Het is voor het eerst sinds de invoering van die mogelijkheid in het federale parlement dat een collectief van burgers het effectief tot de Kamer-agenda schopt.

7 november