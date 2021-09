Eén letselongeval op de zeven gebeurt op school of op weg van en naar de school

Van alle kinderen die slachtoffer werden van een schoolongeval, is bijna de helft (46%) tussen 6 en 12 jaar oud, de leeftijdsgroep van de lagere school. Bijna één op de drie (31%) is jonger dan 6 jaar en minder dan één op de vier (23%) is ouder dan 12 jaar.

Lente gevaarlijkste periode

Vergoeding

Voor het vergoeden van de geleden schade, wordt vooral een beroep gedaan op de schoolverzekering. Die staat in voor zowat de helft (48%) van alle vergoede schadegevallen. Een schoolverzekering bevat doorgaans, naast een waarborg “Aansprakelijkheid”, ook een waarborg “Ongevallen” die forfaitaire maar geplafonneerde vergoedingen uitkeert, los van de vraag of iemand aansprakelijk is. In de andere helft van de vergoede schadegevallen is de hospitalisatie- of de autoverzekering (van het gezin of van een derde) tussengekomen. De kosten voor de gezinnen blijven veelal beperkt: slechts 15 procent verklaart zelf meer dan 500 euro te hebben moeten ophoesten. “Dat is beduidend minder dan het geval is voor andere types ongevallen”, aldus AG.