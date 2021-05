“Een koude mei is een gouden mei”: deze vijf turen dagelijks naar de hemel en geven ons hun weerwijsheden mee

“Is het in mei nat, dan volgt een droge juni haar pad.” Zo, volgens de volkswijsheid komt het na deze druilerige meimaand ook weer goed, en daar wijzen ook de weersvoorspellingen voor het weekend op. Ook al heeft niemand een glazen bol, deze vijf turen dag in, dag uit naar de hemel, hopend op wat zon of regen voor hun akkerbouw of visvangst. Wat leren hun ervaringen en weerspreuken? “Zou het in mei al volop zomeren, verschiet de zomer zijn kruit”, steken ze ons een hart onder de riem.