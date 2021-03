Eén klein lichtpuntje in de coronacijfers: toename besmettingen stijgt niet meer door

In oktober, richting de besmettingspiek van gemiddeld 16.000 besmettingen per dag, noteerden we op verschillende dagen nog stijgingen van meer dan 100 procent per week. Dat komt neer op een verdubbeling per week. Vandaag, met 40 procent stijging, verdubbelen de cijfers eerder om de 17 dagen.

“Ook als stijging blijft hangen gaan we richting 10.000"

Ook biostatisticus Geert Molenberghs drukte vanmorgen bij HLN Live de hoop uit dat de cijfers met nieuwe maatregelen toch vrij snel opnieuw kunnen gaan dalen. “De stijging hangt al drie dagen rond de 40 procent. Maar zelfs als we hierop blijven hangen, dan gaan we richting de 10.000 gevallen per dag. Daalt de stijging weer, dan gaan we richting de 7.000 tot 7.500 gevallen per dag. Een stijgingspercentage dat daalt betekent voor alle duidelijkheid dat de besmettingen nog altijd stijgen. We moeten nog even door een moeilijke periode gaan, maar na een stijging van de cijfers zal er door de maatregelen toch vrij snel een daling zijn.”