“Een kapotte helm en wat hoofdpijn óf het niet kunnen navertellen: de keuze is snel gemaakt”: artsen zien steeds meer ongevallen met elektrische fietsen

Groen over Overlegco­mité Energie: "Moeten tot op limiet kijken wat mogelijk is”

Vandaag is er een Overlegcomité over de energiecrisis. Covoorzitter van Groen Jeremie Vaneeckhout zegt aan Freek Braeckman in ‘HLN Live’ dat er gekeken moet worden naar nieuwe maatregelen. Groen is voorstander van een overwinstbelasting. “Het valt moeilijk uit te leggen dat bedrijven gigantische winsten maken, maar de facturen onbetaalbaar zijn”, klinkt het.

10:14