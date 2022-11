Een jaar tijd om afgekeurde roetfilter in orde te brengen

Sinds 1 juli 2022 moeten alle dieselwagens met euronorm 5 of 6 tijdens de autokeuring een nieuwe roetfiltertest ondergaan. Stoot de wagen meer dan 1 miljoen fijnstofdeeltjes per kubieke centimeter uit dan volgt er een rode kaart.

Aanvankelijk kreeg de eigenaar van de afgekeurde wagen vijftien dagen de tijd om de roetfilter te vervangen. Half juli werd die termijn al opgetrokken tot drie maanden omdat er problemen waren met de levering van roetfilters. Nu breidt Peeters de periode uit tot één jaar. De maatregel gaat in vanaf december en is één jaar van kracht.

"De roetfiltertest is er gekomen om de luchtkwaliteit te verbeteren en daar sta ik nog altijd achter", zegt minister Peeters. "Maar de test is er niet gekomen om de mensen op kosten te jagen.”