Eén jaar oorlog in Oekraïne, en dat hebben ook wij hier gevoeld: historische energiecrisis, leven veel duurder, U-bocht over kerncentrales

De Russische inval in Oekraïne, nu bijna een jaar geleden, heeft ook tot bij ons impact gehad. Van een enorme vluchtelingenstroom waarbij zeker 53.000 Oekraïners in België belandden, tot een historische energiecrisis, hamstergedrag in onze supermarkten en ons leven dat veel duurder werd. En het leidde ook tot wat voorheen als totaal onwaarschijnlijk werd geklasseerd: de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales in België en de verhoging van ons defensiebudget naar 2 procent van het bruto binnenlands product. Een overzicht van de impact hier.

De Russische invasie heeft wereldwijd zeer grote economische gevolgen gehad. In Europa was de oorlog een van de belangrijkste factoren die bijdroegen tot de huidige energiecrisis, de grootste energiecrisis sinds de oliecrisis van de jaren 70.

Politiek gepoker met gasleveringen

Indirect waren er grote gevolgen voor België van de invasie in Oekraïne, vooral gelinkt aan de toevoer van aardgas. Hoewel ons land geen grote invoerder van Russisch gas was, maakt België deel uit van de Europese energiemarkt. Die was in zijn geheel wel erg afhankelijk van Moskou: zowat 40 procent van het verbruikte aardgas was Russisch.

Al in de aanloop naar de invasie van Oekraïne begon Russisch president Vladimir Poetin te pokeren met de gasleveringen aan Europa. Het continent ging eind 2021 de winter in met lage voorraden, omdat beloofde leveringen van staatsgasconcern Gazprom uitbleven.

Volledig scherm Er werd al snel enorm politiek gepokerd met de gastoevoer. De onzekerheden rond gasleveringen leidden tot torenhoge energieprijzen op de markten. © ThinkStock

Nadat het Westen na de eigenlijke invasie bijkomende sancties begon op te leggen tegen Rusland, reageerde Moskou door de gasleveringen aan de Europese Unie in de maanden erna te verminderen. Europese landen zetten intussen alles in het werk om hun Russische afhankelijkheid af te bouwen, door onder andere meer gas uit Noorwegen in te voeren en hun toevlucht te zoeken tot leveringen van vloeibaar gemaakt aardgas (lng), en energiebesparingscampagnes te lanceren. België is met zijn terminal in Zeebrugge een belangrijke invoerder van lng.

De onzekerheden rond de gasleveringen leidden tot torenhoge energieprijzen op de markten, die al onder druk stonden door het economische herstel na de coronacrisis. Doe daar nog de problemen met de Franse kerncentrales bij en het feit dat Europa koste wat het kost met hoge voorraden het najaar wou ingaan: eind augustus bereikte gas op de toonaangevende Nederlandse termijnmarkt een recordprijs van 345 euro per megawattuur.

Volledig scherm De ongeziene gasprijzen maakten ook stroom enorm duur. © thinkstock

Ongeziene gasprijzen maken ook stroom enorm duur

De ongeziene gasprijzen maakten ook stroom enorm duur. Dat komt door de manier waarop de elektriciteitsmarkt werkt: de duurste centrale die nodig is om aan de vraag te voldoen, bepaalt de prijs. Vaak zijn dat gasgestookte centrales. Eind augustus bereikte de stroomprijs op de Belgische spotmarkt zo een piek van meer dan 700 euro per megawattuur.

Uiteindelijke energiefactuur stijgt fors

Als gevolg daarvan steeg ook de uiteindelijke energiefactuur van consumenten fors. Volgens de geschatte jaarfacturen op basis van de prijzen in september zou een Vlaams gezin volgens energieregulator VREG gemiddeld 3.256 euro voor stroom en 5.954 euro voor gas betalen, een veelvoud van de normale tarieven. Intussen zijn de groothandelsprijzen weer wat genormaliseerd en dalen ook de prijzen die energieleveranciers aanrekenen weer.



Ook voor ondernemingen waren de energieprijzen een bittere pil. Energie-intensieve bedrijven in België, zoals roestvrijstaalproducent Aperam, kunstmeststoffenmaker Yara en zinkbedrijf Nyrstar, legden hun fabrieken tijdelijk stil omdat produceren te duur werd.

Volledig scherm De uiteindelijke energiefactuur van consumenten steeg fors. © belga

Ongeziene inflatie

De energiecrisis bleek in combinatie met aanhoudende tekorten in de toeleveringsketens van bedrijven de motor van een ongezien hoge inflatie doorheen 2022. De stijging van de consumptieprijzen piekte in België in oktober op 12,27 procent. Het ging om het hoogste niveau sinds juni 1975.

Sinds de energieprijzen begonnen te dalen, stuwden de voedingsprijzen meer en meer de inflatie. In januari was de inflatie van 8,05 procent vooral te toe schrijven aan fors duurder geworden boodschappen (+15,59 procent). De vaak energie-intensieve voedingsbedrijven konden hun fors gestegen kosten maar mondjesmaat doorrekenen, waardoor de prijzen nu nog aan een opmars bezig zijn.

Volledig scherm Onze boodschappen werden ook fors duurder. © Photo News

Loonindexering

De bedrijven zagen niet alleen hun energiefacturen toenemen, ze moesten ook meer ophoesten voor grondstoffen en lonen. Vooral in België had de stijging van de loonkosten onmiddellijk een grote impact als gevolg van de automatische indexering. Bij alle ambtenaren en bijna de helft van de werknemers in de privésector gebeurde de indexering aan de hand van een spilmechanisme, dat alleen al in 2022 vijf keer werd overschreden. Bij het overige deel van de werknemers gebeurt de loonaanpassing periodiek: bij zowat 40 procent gaat het om één keer per jaar. Meer dan een miljoen werknemers zagen hun lonen zo in januari met goed 11 procent stijgen.

Door de automatische loonindexering bleef de impact van de crisis op de portefeuilles van de gezinnen in België beperkt. Voor de bedrijfswereld bleek het systeem opnieuw een doorn in het oog. De ondernemingen hekelen dat ze opnieuw aan concurrentiekracht verliezen ten opzichte van ondernemingen in onze buurlanden. Volgens cijfers van de Nationale Bank lopen de Belgische lonen in 2022 en 2023 in totaal 5,6 procentpunten meer op dan in Duitsland, Frankrijk en Nederland.



Economische groei

Dat alles deed de Belgische economische groei gestaag vertragen in de loop van 2022. Volgens de projecties van de Nationale Bank zou de economische groei in 2023 verder teruglopen tot 0,6 procent. Daarna zou hij weer opveren tot 1,7 procent in 2024 en 1,8 procent in 2025. Ze is daarmee optimistischer dan de bedrijven: zo voorspelde het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), dat ook een hogere inflatie verwacht dan de centrale bank, begin januari nog een economische krimp van 0,5 tot 1 procent in 2023.

Volledig scherm Volgens de projecties van de Nationale Bank zou de economische groei in 2023 verder teruglopen tot 0,6 procent. Daarna zou hij weer opveren tot 1,7 procent in 2024 en 1,8 procent in 2025. © Baert Marc

Eerste renteverhoging in meer dan 10 jaar

Te midden van een vertragende economie probeerde de Europese Centrale Bank (ECB) de torenhoge inflatie te beteugelen. De instelling - die mikt op een inflatie van 2 procent op middellange termijn - greep in juni in met de eerste renteverhoging in meer dan tien jaar. Daarna volgden nog vier rentestappen. De herfinancieringsrente, die banken betalen om geld te lenen bij de ECB, steeg zo van 0 naar 3 procent begin februari. De depositorente op geld dat banken parkeren bij de instelling, ging van -0,5 naar 2,5 procent. Dat tarief was jarenlang negatief om banken te stimuleren het geld in de economie te pompen.

Door de rente op te krikken, werd lenen duurder. De ECB probeerde zo de economie en bijgevolg de inflatie af te koelen. Het beleid stond echter haaks op de maatregelen van de verschillende regeringen om de financiële impact van de energiecrisis op huishoudens en bedrijven te verzachten en die juist stimulerend werkten. “Er is een reëel risico op een discrepantie in het beleid, met als gevolg zowel hogere rentes - want wij moeten onze job doen - als hogere begrotingstekorten”, waarschuwde de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, in oktober. Hij riep op tot meer gerichte steunmaatregelen.

Afkoeling op de vastgoedmarkt

In navolging van de ECB trokken ook de banken de rentes van hun woonkredieten, en met enige vertraging ook hun spaarrentes, op. Dat leidde tot de eerste tekenen van een afkoeling op de vastgoedmarkt. De vastgoedprijzen stegen wel nog in 2022, maar onder de inflatie, en het aantal transacties viel volgens notarisfederatie Fednot met 2 procent terug. De banken legden ook grotere provisies aan voor slechte kredieten, maar voorlopig bleven de wanbetalingen volgens gegevens van de Nationale Bank historisch laag.

Volledig scherm Er kwamen eindelijk de eerste tekenen van een afkoeling op de vastgoedmarkt. © BELGA

Beurs krijgt klappen

Ook voor de aandelenbeurzen en obligatiemarkten was 2022 een jaar om snel te vergeten. Wereldwijd ging volgens het persagentschap Bloomberg zowat 18 biljoen dollar aan beurswaarde in rook op. Op de Brusselse beurs zakte de Bel20-index in totaal 14,13 procent lager, waarmee het grootste deel van de winst van ruim 19 procent in 2021 werd weggevaagd.

Het onwaarschijnlijke mogelijk

Het jaar 2022 stond ook voor de federale regering grotendeels in het teken van de Russische invasie in Oekraïne. Die maakte mogelijk wat voorheen als onwaarschijnlijk werd geklasseerd: de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales en de verhoging van het defensiebudget naar 2 procent van het bruto binnenlands product.

We spoelen terug naar februari 2022. De coronaklap was nog maar net overwonnen, of daar viel de Russische president Vladimir Poetin Oekraïne binnen. De start van een hectisch jaar, voor Oekraïne in de eerste plaats, maar ook voor de Europese bondgenoten. Oost- en Noord-Europa voelen de Russische adem in de nek, terwijl het hele continent de gevolgen van de afhankelijkheid van Oekraïens graan en Russisch gas aan den lijve ondervindt: de energieprijzen swingen de pan uit, de aanvoerketens raken zwaar verstoord en de inflatie breekt alle records.

In de federale regering is het meteen alle hens aan dek. Gezinnen en bedrijven herstellen nog volop van corona, en dus zijn de reserves klein. Dat geldt overigens ook voor de begroting, die dieprood kleurt. Ondertussen komt er ook een enorme vluchtelingenstroom uit Oekraïne op gang.

Volledig scherm Archiefbeeld. Alexander De Croo komt aan voor een kernmeeting in februari 2022. © BELGA

Op 24 februari, de dag van de inval, komt het kernkabinet al een eerste keer samen. De federale topministers hebben het over de nood aan een krachtige Europese respons op de Russische aanvallen. Later volgt ook nog overleg met de NAVO en met de EU. Binnen dat laatste orgaan zal al snel beslist worden tot onuitgegeven economische sancties tegen Rusland.

Onvermijdelijk komt ook de kwestie van wapenleveringen aan bod. De federale regering aarzelt in eerste instantie, maar beslist al snel in navolging van andere EU-landen om dodelijke wapens - in casu machinegeweren en antitankwapens - en brandstof aan Oekraïne te leveren. Daarnaast stuurt de regering 300 Belgische militairen naar Roemenië in het kader van de snelle reactiemacht die de NAVO ontplooit aan haar oostflank.

Volledig scherm Oekraïense vluchtelingen aan de Heizel in Brussel. © Photo News

Ook de humanitaire hulpverlening komt stilaan op gang. Op 27 februari maakt de regering een eerste schijf van 3 miljoen euro aan humanitaire hulp vrij. Het ziekenhuis van Neder-over-Heembeek houdt 150 bedden klaar om Oekraïense oorlogsslachtoffers en andere patiënten op te vangen.

Intussen lanceert toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi met #PlekVrij een campagne om Belgen ervan te overtuigen Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Die kent succes, er worden duizenden opvangplaatsen gecreëerd. Op de Heizel wordt in maart in allerijl een registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen op poten gezet. Afgesproken wordt dat de federale regering zich over de crisisopvang ontfermt, terwijl de deelstaten de meer structurele opvang van Oekraïners regelen.

Quote Een lijk dat dood is kan je niet blijven reanimeren Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in december over de kerncentrales

Discussie rond kernuitstap laait op

Intussen laaien door de oorlog in Oekraïne twee zo goed als beslechte discussies in alle hevigheid op. In eerste instantie is er de kernuitstap. Zeker voor de groenen, maar ook voor bijvoorbeeld Open Vld, stond het zo goed als buiten kijf dat de laatste kerncentrales in 2025 de deuren zouden sluiten, zoals 20 jaar geleden al werd vastgelegd in de wet op de kernuitstap. “Een lijk dat dood is kan je niet blijven reanimeren”, klonk het in december nog stellig bij monde van Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert.

Volledig scherm De kerncentrale van Doel. © ANP/EPA

Dat keert vanaf het voorjaar van 2022 helemaal. Door de afhankelijkheid van Russisch gas in nagenoeg alle Europese lidstaten gaan de prijzen door het dak en is de energiebevoorrading ineens niet meer voor de volle 100 procent verzekerd. Het doet de regering in maart besluiten om de levensduur van de twee jongste kerncentrales met tien jaar te verlengen.

Omdat dat geen sinecure is - “een kerncentrale is geen koekjesfabriek”, aldus minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) - volgen maandenlange zware onderhandelingen tussen premier Alexander De Croo (Open Vld) en Vander Straeten, en de Franse energiereus en uitbater van het Belgische kernenergiepark Engie, die een duidelijke afbakening van de factuur voor de ontmanteling van de sluitende centrales en de opruiming van het nucleair afval wil. Die onderhandelingen zijn bijna een jaar later nog altijd niet helemaal afgerond, al kan het nodige studiewerk in januari wel beginnen dankzij een akkoord over de krachtlijnen dat de regering en Engie begin dit jaar sluiten. In februari besliste de regering overigens nog om ook de deur te openen naar een beperkte levensduurverlenging van drie oudere kernreactoren.

Wat met investeringen in Defensie?

Onder druk van de andere NAVO-lidstaten steekt ook een ander heikel dossier terug de kop op: de magere Belgische investeringen in Defensie.

Nog voor de oorlog besliste de regering al om die tegen 2030 op te schroeven tot 1,54 procent van het bruto binnenlands product, goed voor 10 miljard euro in totaal. Maar dat volstaat niet, vinden zowel partijen in de oppositie als in de meerderheid. België moet eindelijk aan de NAVO-verplichting voldoen, wat neerkomt op een jaarlijkse investering van 2 procent van het bbp in defensie, is de teneur. Ook premier De Croo vindt het tijd om verder te gaan, maar stuit op verzet, onder meer van de groene partners in zijn regering. Die gaan uiteindelijk overstag om het defensiebudget tegen 2035 op te trekken tot 2 procent, al worden daar wel voorwaarden aan gekoppeld op vlak van economische return en klimaat.

Volledig scherm Minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) op bezoek bij Belgische soldaten in Roemenië in maart 2022. © Photo News

Miljarden aan steunmaatregelen

Intussen moet de regering ook op binnenlands vlak vol aan de bak. De energiecrisis hakt er bij veel gezinnen in, en dus ziet de regering zich genoodzaakt tot miljarden aan steunmaatregelen.

Een eerste steunpakket wordt al in maart beslist. Er komt een tijdelijke btw-verlaging op gas en elektriciteit, een mazoutcheque van 200 euro en een verlaging van de accijnzen op diesel en benzine. Het goedkopere sociaal tarief voor energie, dat begin 2021 al werd uitgebreid tot ruwweg 1 miljoen gezinnen wordt verlengd. Ook de ondernemingen krijgen steun, onder meer in de vorm van een vermindering van de netto werkgeversbijdragen en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Alles samen zullen de maatregelen voor gezinnen en bedrijven in de loop van 2022 oplopen tot 6 miljard euro, berekende het Rekenhof.

Directe impact klein

Wat België betreft, bleef de directe economische impact van het conflict tussen Moskou en Kiev overigens beperkt: geen van beide waren belangrijke handelspartners. Al waren er een aantal specifieke sectoren die wel een grote afhankelijkheid hadden van ingevoerde grondstoffen uit Rusland en Oekraïne, zoals voedingsbedrijven. In de Belgische supermarkten leidde de inval tot een stormloop op bepaalde producten: verscheidene supermarkten zagen zich in maart genoodzaakt door hamstergedrag de verkoop van bloem, olie of groenteconserven te beperken.

Sommige Belgische bedrijven met fabrieken in Oekraïne moesten er wel noodgedwongen hun productie tijdelijk stilleggen. Het gaat onder andere om chemiegroep Solvay, microchipmaker Melexis en bierreus AB InBev. Verschillende Belgische bedrijven, zoals onder meer Solvay en AB InBev, grepen ook in bij hun activiteiten in Rusland. Sinds de invasie schroefden honderden westerse bedrijven, al dan niet onder druk van westerse sancties, hun investeringen en activiteiten in het land (voorlopig) terug.

Zeker 53.000 Oekraïners vonden toevlucht in België

Zoals gezegd deed de Russische invasie in Oekraïne heel wat mensen daar op de vlucht slaan. Enkele tienduizenden Oekraïners vonden daarbij toevlucht in ons land, zo blijkt uit de gegevens van de Belgische asielinstanties. Hoeveel van hen nu nog in België zijn, is moeilijk te zeggen. Wel duidelijk is dat bijna 65.000 Oekraïners tijdelijke bescherming kregen in ons land, van wie er goed 53.500 ook in het rijksregister zijn ingeschreven.

Vooral in maart en april stroomden vluchtelingen vanuit Oekraïne massaal naar ons land, met een recordaantal van 26.507 toekenningen van tijdelijke bescherming in maart. De meerderheid van de tijdelijk beschermden zijn vrouwen (61 procent), en twee op de drie zijn volwassenen. Onder de meer dan 20.000 minderjarigen zijn ook 1.000 niet-begeleide minderjarigen.

Volledig scherm Vlaanderen besliste ook om speciale nooddorpen op te richten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Momenteel is er een nooddorp in Antwerpen en in Mechelen (in beeld) met een totale capaciteit van 1.728 plaatsen. © David Legreve

Bij het uitbreken van de Oekraïne-crisis hield de Vlaamse regering rekening met een ‘worst case scenario’ van 120.000 vluchtelingen die naar Vlaanderen zouden kunnen komen. Die prognoses zijn nadien gaandeweg naar beneden bijgesteld. Intussen vangt Vlaanderen bijna 32.000 Oekraïners op. Er zijn vooral belangrijke uitdagingen op het vlak van onderwijs, welzijn, integratie en werk.

Toekomst?

De oorlog in Oekraïne is begin 2023 nog altijd volop aan de gang. Het belooft dus opnieuw een pittig jaar te worden. Ook voor de federale regering, die intussen met 5,1 procent van het bbp het grootste begrotingstekort van de eurozone laat optekenen. Met de verkiezingen stilaan in aantocht klinkt de roep tot begrotingshygiëne de afgelopen maanden dan ook steeds luider. Getuige daarvan de discussie binnen de regering over de al dan niet permanente staat van de btw-verlaging en de accijnshervorming die de minderinkomsten deels zou moeten compenseren, die intussen wel is beslecht.

Dat alles neemt niet weg dat België Oekraïne zal blijven steunen, verklaarden onder meer minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en premier De Croo al. Dat standpunt werd onlangs nog kracht bijgezet met de beslissing om opnieuw voor 92 miljoen euro aan militair materieel te leveren aan Oekraïne.

