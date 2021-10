Eén jaar na moord op juf Mieke houden speurders spreekuur in pastorie: politie hoopt dat moordenaar komt biechten

Zorgsector in open brief: “Systeem nu al onder grote druk en de winter moet nog beginnen”

26 oktober De zorgsector heeft dinsdag in aanloop naar het Overlegcomité opnieuw aan de alarmbel getrokken nu de vierde golf van het coronavirus in combinatie met andere infecties en de gewone zorgverlening die nu volop weer draait, andermaal forse druk dreigt te zetten op het hele zorgsysteem. In een open brief roepen een twintigtal zorgorganisaties dinsdag op om zeker voldoende voorzichtigheid in te bouwen zodat een nieuwe overbelasting van het zorgsysteem vermeden kan worden.