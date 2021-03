Een jaar lang niet naar de disco? Deze drie fuifbeesten vulden hun tijd anders in: “De 6.000 euro die ik niet kon opfeesten, verdubbelde ik al”

Oppositie niet mals over rol van Wilmès in coronacri­sis: “U was geen kapitein, zelfs vandaag kijkt u nog toe hoe schip zinkt”

19 maart "Er was toen geen kapitein op het schip. En ook vandaag heb ik geen kapitein gezien, eerder een toerist die toekijkt hoe het schip aan het zinken is." De oppositie was vandaag niet mals over de rol van voormalig premier Sophie Wilmès (MR) tijdens de coronacrisis vorig jaar. "Ook de gemeenschappen hadden bevoegdheid. Naar elkaar wijzen houdt geen steek", luidde de repliek bij de meerderheid.