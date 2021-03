Eén jaar corona: meer dan 18.000 doden meer dan normaal in ons land

De oversterfte in ons land sinds de start van de coronacrisis is groot. Sinds maart vorig jaar zijn in totaal 127.224 mensen in België overleden. Dat zijn meer dan 18.000 sterfgevallen meer dan gemiddeld, meldt VRT NWS op basis van de meest recente cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel. Er zijn twee verklaringen voor die grote oversterfte: Covid-19 en de hittegolf van afgelopen zomer.

Elk jaar sterven er in België gemiddeld ongeveer 110.000 mensen. Dat cijfer is al enkele decennia vrij stabiel, tot het coronavirus ook in ons land zijn intrede deed.



Sinds de start van de coronacrisis in maart vorig jaar zijn er veel meer mensen gestorven dan normaal: 18.425 meer dan het gemiddelde van de drie jaren voordien om precies te zijn. Dat is een stijging met 17 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van Statbel.

Coronagolven

In de maanden april (15.523 sterfgevallen) en november (14.072 sterfgevallen) 2020 werd het hoogste aantal overlijdens ooit opgetekend, sinds Statbel de cijfers per maand bijhoudt in 1919. Niet toevallig is dat tijdens de pieken van de eerste en de tweede coronagolf in België.

Op onderstaande grafiek is ook een kleinere sterftepiek te zien in de maand augustus. Die heeft te maken met de hittegolf die toen in totaal twaalf dagen duurde, van 5 tot en met 16 augustus.

Volledig scherm © Statbel

‘Ongezien sinds WO2'

Statisticus Patrick Lusyne van Statbel noemt de oversterfte in een reactie bij VRT NWS “heel uitzonderlijk en ongezien sinds de Tweede Wereldoorlog”. “Van bij het begin van de epidemie lopen de cijfers van oversterfte bijna volledig gelijk met die van het aantal overlijdens aan Covid-19", zegt hij ook. “We hebben landen gezien waar dat anders is, maar dat wijst erop dat onze coronacijfers vrij correct zijn wat het aantal overlijdens betreft.”

Momenteel sterven er dagelijks gemiddeld nog zo’n 25 mensen aan de gevolgen van Covid-19. Toch is er in 2021 voorlopig geen oversterfte, zegt de statisticus. “Er gelden nog steeds maatregelen die andere doodsoorzaken voor een stuk tegengaan. Er was bijvoorbeeld ook geen griepepidemie dit jaar waardoor er een zekere compensatie is, vooral bij de oudere leeftijdscategorieën.”

Volledig scherm © Statbel

In Brussel en Wallonië valt de grootste stijging in oversterfte op te tekenen. In Brussel stierven 22 procent meer mensen dan gemiddeld in de voorbije 3 jaren, in Wallonië 20 procent meer. Vlaanderen kent een stijging van 15 procent.

Volledig scherm © Statbel