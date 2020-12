Eén jaar corona: dit waren onze nieuwsberichten toen we nog zo goed als niets wisten

Corona overheerst onze levens nu bijna één jaar. Het eerste nieuwsbericht over het verdomde thema dateert op deze site van 31 december 2019. Zevenentwintig mensen bleken toen besmet ten gevolgen van “een mysterieuze longziekte in China”. Het zou de start zijn van een ongeziene nieuwsstroom waarvan u de gevolgen nog steeds aan den lijve ondervindt. Een terugblik van het begin tot en met de eerste lockdown loont echter wel de moeite. Hoe beperkt was onze kennis over Covid-19 toen? En hoe zwaar hebben experts bijgevolg de situatie onderschat? De conclusie mag duidelijk zijn: we komen van (héél) ver.

31 december 2019: de eerste besmettingen

In de Chinese stad Wuhan blijken minstens 27 mensen besmet. De atypische vorm van longontsteking doet denken aan SARS, het griepachtige virus waaraan vijftien jaar geleden honderden mensen stierven.

11 januari: de eerste dode

Een 61-jarige man wordt officieel geregistreerd als eerste coronadode. Intussen is duidelijk geworden dat het virus al eerder slachtoffers moet gemaakt hebben.

20 januari: virus blijkt overdraagbaar van mens tot mens

Voor het eerst wordt aangetoond dat mensen elkaar kunnen besmetten. Tot dan toe werd vermoed dat het virus alleen overgedragen kon worden van dier op mens, vermits het ontstaan was op een dierenmarkt. “We zijn op onze hoede, maar op dit moment kan je het coronavirus nog niet vergelijken met de uitbraak van SARS”, stelt Marc Van Ranst. De viroloog acht de kans echter wel reëel dat het virus naar Europa zal overwaaien.

Volledig scherm © EPA

22 januari: Wuhan gaat op slot

Wuhan is de eerste stad die een quarantaine oplegt. Alle vlieg-, trein- en busverkeer gaat plat, nadat er officieel zeventien doden gevallen zijn. De elf miljoen inwoners krijgen het dringende advies om binnen de grenzen van de stad te blijven. Het nieuws is op dat moment nog een ver-van-ons-bedshow.

Volledig scherm © Getty Images

23 januari: Van Ranst: “Bang voor coronavirus? Pas eerder op voor de griep”

Het gaat snel. Een dag na Wuhan krijgen ook inwoners van de steden Huanggang, Ezhou, Xiantao en Chibi reisverboden opgelegd. Van Ranst nuanceert een en ander. “Straf dat mensen ongerust zijn over het coronavirus, maar niet over de griep. Nochtans zal die dit jaar weer een paar honderd doden maken.”

Volledig scherm © AP

24 januari: “Maatregelen zijn drastisch maar niet onzinnig”

Professor Herman Goossens noemt de maatregelen in China drastisch, maar niet onzinnig. “De eerste dagen van een pandemie zijn enorm belangrijk. Van zodra het vertrokken is, is er nog weinig controle over. Het virus toont zich wel minder agressief dan SARS.”

Volledig scherm Herman Goossens. © Eric De Mildt

25 januari: coronavirus duikt op in Europa

Het coronavirus duikt voor het eerst op in Europa. Drie Fransen die recent naar China gereisd waren, blijken besmet.

28 januari: virus kan overgedragen worden zonder symptomen

Wetenschappers ontdekken dat het virus overdraagbaar is nog voor een patiënt symptomen vertoont. Dat maakt de ziekte veel besmettelijker dan gedacht. Toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block benadrukt dat er geen reden is tot paniek. “We zullen nog niet meteen een half stadje plat moeten smijten om een veldhospitaal op te richten”, klinkt het.

Volledig scherm © Reuters

29 januari: Buitenlandse Zaken past reisadvies aan

Buitenlandse Zaken raadt alle niet-essentiële reizen naar China af. Het dodental ligt inmiddels op 133.

30 januari: WHO roept internationale noodsituatie uit

De Wereldgezondheidsorganisatie roept een internationale noodsituatie uit. In China wordt in tien dagen tijd een ziekenhuis van 25.000 vierkante meter rechtgezet, duizend patiënten kunnen er terecht.

Volledig scherm © Reuters

4 februari: eerste besmetting in ons land

In ons land wordt de eerste coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een van de negen Belgen die gerepatrieerd werden uit China. Philip Soubry doorstond de quarantaine in het militair ziekenhuis van Neder-Over-Heembeek zonder enig symptoom. De vleermuis wordt als schuldige aangewezen voor de verspreiding van het coronavirus.

Volledig scherm Philip Soubry. © RV

7 februari: Uitbraak op cruiseschip

in Japan ligt het cruiseschip Diamond Princess voor anker. De 3.711 passagiers en bemanningsleden zouden wekenlang in gedwongen quarantaine moeten blijven. Bij 712 personen werd een besmetting vastgesteld, veertien patiënten zouden uiteindelijk ook sterven.

Volledig scherm Passagiers op de Diamond Princess. © AP

11 februari: “Virus verdwijnt in april vanzelf door warmte”

Donald Trump lanceert een eerste opmerkelijke uitspraak rond Covid-19. De president verwacht dat het virus in april vanzelf zal verdwijnen vanwege de warmte.

Volledig scherm Donald Trump. © AFP

12 februari: WHO trekt aan alarmbel

Volgens het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie vormt de uitbraak van het coronavirus een zeer ernstige bedreiging voor de wereld. Tedros Adhanom Ghebreyesus laat ook weten dat het eerste vaccin binnen achttien maanden klaar kan zijn. Er zijn intussen al meer dan duizend doden gevallen.

Volledig scherm Tedros Adhanom Ghebreyesus. © EPA

21 februari: eerste doden in Europa

In Italië sterven de eerste twee coronapatiënten. Een week eerder was ook al een Chinese toerist (80) in Frankrijk om het leven gekomen.

Volledig scherm © EPA

23 februari: Van Ranst: “Ik zou voor de krokusvakantie niet thuisblijven”

Van Ranst neemt voor het eerst het woord ‘pandemie’ in de mond. “Die term is een wake-upcall, daarom gebruik ik het. Zo’n signaal hebben we allemaal nodig, van de gewone burger tot de verantwoordelijken van dit land.”

Tegelijk waarschuwt de viroloog voor overdreven paniek. “De echte griep is momenteel in het land en die maakt echte zieken en echte doden. Dat zijn er veel meer dan dit coronavirus op dit moment.”

In Noord-Italië zijn de eerste gemeenten in quarantaine geplaatst. “Maar ik zou voor de krokusvakantie niet thuisblijven”, zegt Van Ranst. “Denk wel aan goede handhygiëne en probeer veel mensenmassa’s te vermijden. Al is dat niet evident in bijvoorbeeld skigebieden bij de après-ski.”

25 februari: De Block: “Grens afsluiten tegen coronavirus heeft geen zin”

“De kans dat het virus ons land bereikt, is reëel”, zegt Maggie De Block in ‘De Ochtend’. “Waarom zouden wij er niet door gevat kunnen zijn?” De grenzen afsluiten had volgens de toenmalige minister van Volksgezondheid echter geen zin. “Een virus stopt immers niet aan de grens.”

Volledig scherm Maggie De Block. © BELGA

28 februari: Hond test positief op coronavirus

In Hongkong test een eerste hond positief op het coronavirus. Later zouden ook nog katten, honden, tijgers, leeuwen en nertsen volgen.

Volledig scherm © EPA

29 februari: De Block roept op om elkaar niet meer te kussen

Een Belgische vrouw die terugkeerde van een besmette regio in Frankrijk wordt gecatalogeerd als het tweede coronageval in ons land. De Block roept op om elkaar geen hand meer te geven en niet meer te kussen. De Belgische bevolking slaat aan het hamsteren. Supermarkten zien klanten winkelkarren volproppen met niet-bederfbare etenswaren en toiletpapier.

Volledig scherm © Belga

3 maart: De Block betreurt paniekzaaierij rond corona

In een interview met ‘De Tijd’ doet minister van Volksgezondheid ­Maggie De Block (Open Vld) haar beklag over de perceptie die soms gecreëerd wordt. “Ons land is klaar om het coronavirus op te vangen. Maar als ik dat zeg, doen sommigen alsof ik de mensen wat wijsmaak. Uit een Chinese studie blijkt dat kinderen onder negen jaar het virus kunnen krijgen, maar er niet ziek van worden. Heel het gedram dat de crèches en de scholen dicht moeten, is dus overdreven.”

Volledig scherm Maggie De Block. © Belga

4 maart: Van Ranst: “Sluiting scholen volstrekt zinloos”

Van Ranst noemt de sluiting van scholen “op dit moment volstrekt zinloos”. “Alleen als er sprake is van een dodelijke infectie zou ik geen milliseconde twijfelen”, klinkt het.

Volledig scherm Marc Van Ranst. © Belga

6 maart: Reizen naar getroffen gebieden in Italië wordt afgeraden

In het noorden van Italië loopt de situatie uit de hand. Van Ranst raadt reizigers af om op vakantie te gaan naar de getroffen gebieden. “Italië is een hotspot van coronabesmettingen op dit moment. Ook skiën is niet echt een goed idee.”

7 maart: Lombardije in quarantaine

De regio Lombardije en elf Italiaanse provincies in de omliggende regio’s gaan volledig in lockdown. Van Ranst betwijfelt of die maatregel wel proportioneel is. “Ieder jaar sterven er meer burgers aan griep dan nu aan het coronavirus. En toch heeft een journalist mij nog nooit de vraag gesteld of er voldoende reagentia (de producten die nodig zijn bij de analyses; nvdr) zijn voor de griep.”

Volledig scherm © AFP

8 maart: “Quarantaine zoals in Italië? Dat heeft weinig zin in België”

Viroloog Steven Van Gucht verzet zich tegen het idee dat Belgische dorpen of provincies volledig afgesloten zouden worden. “Ons land is daar veel te klein voor. We zouden de bevolking wel kunnen oproepen om niet langer deel te nemen aan activiteiten en om onnodige verplaatsingen te vermijden. Daarnaast zouden mensen met symptomen thuis moeten blijven en kan telewerken gepromoot worden.”

Volledig scherm Steven Van Gucht. © Belga

10 maart: Italië in lockdown

Heel Italië zit op slot. Inwoners mogen zich enkel nog verplaatsen voor het werk of om boodschappen te doen. Er worden ook confronterende foto’s verspreid van patiënten die in het ziekenhuis op hun buik liggen. “Je voelt de angst in de lucht hangen”, klinkt het. In ons land schrapt Brussels Airlines alle vluchten naar Noord-Italiaanse steden. Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar Italië af.

Volledig scherm © EPA

11 maart: eerste drie coronadoden in ons land

De eerste drie coronadoden vallen in ons land. In Madrid staat het gezondheidssysteem op de rand van instorten. De WHO bestempelt de uitbraak voor het eerst als een pandemie.

Volledig scherm © Belga

12 maart: “Coronastorm is niet meer af te wenden”

Micribioloog Herman Goossens beseft dat het coronavirus al weken in ons land moet gecirculeerd hebben. “Er komt een coronastorm op ons af die niet meer af te wenden is. Het goede nieuws is dat we door drastische maatregelen te nemen kunnen voorkomen dat het een tsunami wordt”, klinkt het.

Verschillende activiteiten in ons land worden afgelast. Lessen worden opgeschort, horecazaken worden onherroepelijk gesloten en winkels mogen enkel op weekdagen de deuren openen. Daarnaast wordt telewerken sterk aangeraden en is bezoek in woonzorgcentra uit den boze.

13 maart: Trump kondigt nationale noodtoestand af

Donald Trump kondigt de nationale noodtoestand af. “De komende weken zullen alle Amerikanen offers moeten brengen. Pas op lange termijn zal er weer beterschap komen”, zei de Amerikaanse president erbij. Hijzelf blijft echter wel ongestoord handen geven.

15 maart: Nederland sluit scholen en horeca

Nederland sluit de kinderopvang, de scholen en de horeca.

Volledig scherm De Nederlandse minister van Volksgezondheid Bruno Bruins en minister van Onderwijs Arie Slob. © ANP

18 maart: België in lockdown

België legt de eerste lockdown op. Burgers moeten thuisblijven en contact met de buitenwereld maximaal vermijden. Enkel essentiële verplaatsingen zijn nog toegestaan.

Alle samenscholingen worden verboden. Wie een frisse neus wil halen, kan dat doen in het gezelschap van familieleden of één vriend(in).

Volledig scherm De voormalige premier Sophie Wilmès. © Belga