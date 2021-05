Een halve marathon en méér! Drie obers tonen hun stappenteller na eerste dagen bediening op terras: “Ik maak er de mensen content mee”

De kopzorgen van de organisa­tor van het EK-fan­dorp in Vlaanderen, ook na het Overlegco­mité: “Als de Rode Duivels de tweede ronde niet halen, raken we nooit uit de kosten”

12:28 Hoe en waar kijken we over minder dan één maand naar de eerste wedstrijd van onze Rode Duivels tegen Rusland? Van deze vragen liggen enkele honderden organisatoren van EK-feestjes nog steeds wakker, ook na het Overlegcomité van dinsdag. Met 400 mensen voor het grote scherm is mogelijk, maar is dat rendabel? Zittend, rechtstaand, met of zonder sneltest aan de ingang? En kan ik als fan al reserveren om er zeker bij te zijn? Wij bundelden de besognes, van de Kaaien in Antwerpen tot de Langste Toog in Leuven.