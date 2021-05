Een goed glas op het terras met Johan Verminnen: “‘Wij zullen doorgaan’. Dat is nu mijn lijflied”

Er zit een regenjas, met mij op een terras. Poëzie uit het rijke oeuvre van Verminnen en de realiteit afgelopen zaterdagmiddag in Bellem, bij Aalter. Maar op de regenjas van Verminnen heeft de fabrikant niet zomaar ‘Superdry’ gedrukt, wat kan hém dat gemiezer boven zijn trappist schelen? “Wij zullen doorgaan”, zegt Verminnen. Hij leent de zin van Ramses Shaffy, maar hij mag dat: Shaffy kwam ook bij hem lenen, maar daarover straks meer. “Wij zullen doorgaan is mijn corona-lied. Volhouden, beste mensen, en doorgaan met prikken. Dan kan de wereld er snel weer anders uitzien.” Anders als in: zingen tot morgenvroeg. “Het is een eenzaam bestaan geweest voor mij. Ik ben gewoon om veel mensen te ontmoeten. Dat is toch het moeilijkste geweest. Mijn agenda was altijd helemaal gevuld. Ik ben blij dat cafés weer open mogen. Wat is een café? Dat is niet alleen een kroeg om te drinken, maar dat zijn ook verzamelplaatsen voor mensen met zorgen, die bij elkaar gehoor vinden. Ik luister vaak op café naar verhalen die ik al ken, gewoon om een luisterend oor te zijn. In de digitale maatschappij gaat dat helaas verloren. Ik vind dat geen sociaal weefsel, die digitale media. Ik heb nog een echt gesprek nodig.”