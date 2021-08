Eén gezin op de drie had voorbije drie jaar ongeval met letsels

Hoe vaak verkeers- en arbeidsongevallen voorkomen en wat de medische gevolgen ervan zijn, is volgens AG vrij goed gekend. Deze studie is wellicht een van de eerste in zijn soort die een globaal beeld schetst van de frequentie en de impact van alle mogelijke types ongevallen. Dus niet alleen in het verkeer of op het werk, maar ook op school, in het privéleven of tijdens het sporten.