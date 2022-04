Eén geval van nieuwe omikronversie BA.4 ontdekt in ons land

Het BA.4-geval is een staal dat afkomstig is uit Franstalig België en vorige week door de ULB (Université Libre de Bruxelles) is uitgelezen. Ondertussen is er ook al een BA.5-versie gekend in de wereld, maar voorlopig zijn er geen indicaties dat die versie in België circuleert. In Zuid-Afrika, Botswana, Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk zijn ook gevallen opgedoken van BA.4 en BA.5.

Of de versies even, meer of minder ziekmakend zijn dan de BA.2-versie, die op dit moment het overgrote deel uitmaakt van de coronabesmettingen in ons land, is nog te vroeg om te zeggen. In Zuid-Afrika leiden de versies alvast niet tot een grote toename in aantal besmettingen, ziekenhuisopnames of overlijdens, zo schrijft viroloog Tulio de Oliveira, directeur van de onderzoeksinstelling Krisp (universiteit van KwaZoeloe-Natal) maandag op Twitter.