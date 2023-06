“Eén dreigbrief getweet, maar nog veel ergere gekregen”: advocaat Joris Van Cauter over de ongeziene vijandigheid in zaak-Reuzegom

Yilan (16) is bijna oog kwijt nadat hij na school wordt beschoten met luchtdruk­pi­stool: “Het is een wrede wereld geworden”

“Was de kogel in zijn oog beland, dan was het een ander verhaal geweest.” De ouders van de 16-jarige Yilan uit Wetteren kunnen nog maar amper vatten wat hun zoon maandagnamiddag heeft meegemaakt. Ter hoogte van zijn school Mariagaard werd hij plotseling beschoten door een voorbijrijdende wagen. Het is voorlopig een mysterie wat de dader bezielde.