“Een dijbeenbreuk, schedelbreuk, blauwe plekken en die crèche is nog altijd open. Hoe kan dat?” Hevig debat over wantoestanden in de kinderopvang

Oostkamp MUG-heli moet op E40 landen na zwaar ongeval: snelweg even volledig afgesloten

De E40 in Oostkamp is woensdagmorgen even volledig afgesloten geweest in de richting van het binnenland door een zwaar ongeval. Een wagen belandde daarbij tegen de middenberm. De MUG-heli moest op de snelweg landen om het slachtoffer de eerste zorgen toe te dienen.

16 november