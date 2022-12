"Een dier is (g)een cadeau": Ben Weyts wil onverantwoorde aankopen van dieren stoppen

Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) wil onverantwoorde dierenaankopen een halt toeroepen. De minister heeft daarvoor vandaag een nieuwe campagne gelanceerd met de boodschap 'Een dier is (g)een cadeau'. En dat is niet toevallig met de kerst- en eindejaarsfeesten in het vooruitzicht.

Er zijn nog altijd veel mensen die een huisdier als geschenk geven, bijvoorbeeld voor Kerstmis of nieuwjaar, stelt minister Weyts. "Dieren kunnen een prachtig geschenk zijn, maar alleen als het een doordachte beslissing is. Een dier is geen zak chips die je voor een feestavond uit het rek plukt."

Bewustwording

De minister wil met de nieuwe campagne mensen bewust maken dat bij het in huis halen van een dier ook verantwoordelijkheden horen. "Het is cruciaal om goed na te denken: hebben de nieuwe baasjes wel voldoende tijd om goed te zorgen voor het dier? Wat zullen de huisgenoten ervan vinden? Kunnen alle kosten betaald worden?", zegt de minister. "Als je doordacht te werk gaat, dan wordt het een feest voor mens en dier. In het andere geval wordt het noch voor mens noch voor dier een pretje."

‘Lockdownhondjes’

Dat overhaast beslissen nooit goed is, leerde ook de Covid-19-pandemie. Tijdens de coronacrisis werden er in ons land heel wat huisdieren gekocht en geadopteerd. Maar sinds het gewone leven weer volop op gang is gekomen, zijn veel dieren van toen nu (weer) in een asiel beland. “Lockdownhondjes”; het is een begrip.

Volledig scherm Archiefbeeld uit het dierenasiel in Gent, ter illustratie. © Wannes Nimmegeers

Fabrice Goffin, voorzitter van Het Blauwe Kruis in Oostende, sprak vorig jaar in een reactie bij ‘De Morgen’ over een kentering in de maatschappij ten aanzien van dieren. “Een dier wordt meer en meer een gebruiksvoorwerp dat men voor het eigen plezier of voor dat van de kinderen in huis haalt”, zei hij. “Maar mensen geraken dieren ook soms beu. De maatschappij is nog nooit zo cru geweest als nu, vind ik. Er is weinig respect voor dieren.”

De campagne 'Een dier is (g)een cadeau' zal zowel offline, bijvoorbeeld op bussen van De Lijn, als online op sociale media te zien zijn.

