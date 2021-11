Een derde prik voor iedereen tegen eind april: “Zeer realistisch”, zegt topman Taskforce Dirk Ramaekers

Verdachte van aanranding in Brussels uitgaansle­ven vrijgela­ten

De man die maandag was opgepakt in het onderzoek naar een mogelijke verkrachting in het Brusselse uitgaansleven, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Hij werd in verdenking gesteld voor voyeurisme maar, althans voorlopig, niet voor aanranding of verkrachting. Dat meldt het Brusselse parket. Het onderzoek naar de feiten loopt verder.

18:34