Een derde meer Belgen heeft een bijverdienste naast vaste job dan vorig jaar: “Zo hoef ik niet in te boeten aan levensstijl”

Steeds meer Belgen zoeken een bijverdienste. In augustus dit jaar waren er 33 procent meer Belgen met een tweede job dan een jaar geleden. Emma (27) werkt voltijds als leerkracht in Gent, op woensdagnamiddag klust ze bij in een kledingzaak en Frederic (38) manager bij een verzekeringsmaatschapij, doet af en toe een nachtelijke shift in de horeca. Wat zegt dat over de arbeidsmarkt? En kleven er ook fiscale nadelen aan een flexi-job? En wie komt in aanmerking? Professor arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) legt uit.