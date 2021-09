Eén dag na lancering campagne ‘Red Boven De Wolken’ al meer dan 150.000 euro ingezameld

Jambon verwacht geen nieuwe maatrege­len als er vierde golf komt: “Vooral niet-gevacci­neer­den zullen getroffen worden”

12:21 Vlaams minister-president Jan Jambon neemt aan dat er waarschijnlijk nog coronagolven komen, met dan vooral niet-gevaccineerden die in het ziekenhuis zullen belanden. “Versoepelingen terugschroeven is dan niet onze eerste prioriteit. Alle patiënten zullen wel goed opgevangen worden in ons gezondheidssysteem”, klinkt het in een video-interview met persagentschap Belga.