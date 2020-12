Een cateraar en hoteluitbater over hun horrorjaar: “We zullen nog jaren mogen werken om deze put te vullen”

De wind stond al jaren strak in de zeilen bij J&M Catering in Schelle. Met de festivalzomer van Gent Jazz tot Tomorrowland, de trouwerijen, bedrijfsfestijnen, communiefeestjes en zovele andere gelegenheden waarop mooi uitgedoste mensen samenkwamen om zich aan vele hapjes en drankjes tegoed te doen. “We zaten aan 30 miljoen euro omzet vorig jaar, hadden 135 mensen in dienst en huurden vele locaties om feesten te organiseren”, zegt hoofdaandeelhouder Jan Jacobs. “Dit jaar zouden we nog eens extra groeien naar 40 miljoen euro omzet, zo hadden we uitgerekend, maar ik schat dat we daar maar 6 procent van zullen halen. Het is helemaal stilgevallen. Normaal versturen wij wekelijks 400 offertes om feesten te organiseren, maar nu zijn we al blij als we er vijf mogen maken. En dat zijn dan nog bijna allemaal feesten voor de tweede helft van 2021. We zullen dit nog lang mogen uitzweten.”