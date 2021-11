Eén bus of tram op tien die volgens app van De Lijn op schema rijdt, is te laat of komt zelfs niet

In september was de realtime-reisinformatie van De Lijn maar voor ongeveer 90 procent betrouwbaar. Eén bus of tram op tien die zogezegd op schema reed, was te laat of kwam zelfs helemaal niet. Dat blijkt uit gegevens die Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld) opvroeg.

"Lang wachten op een bus is nooit een pretje. Daarom beschikt De Lijn sinds enkele jaren over realtime-informatie. In de praktijk blijken de app en de borden aan de haltes echter niet altijd even betrouwbaar. De reden hiervoor is dat ze alle geschrapte ritten manueel moeten ingeven in het systeem. Gebeurt dat niet, dan rijdt de bus of tram zogezegd. Ik vind dat onwaarschijnlijk. Het is 2021 en De Lijn slaagt er nog altijd niet in om dat te automatiseren via GPS-gegevens", licht Keulen toe.

De realtime-reisinformatie moet de reiziger duidelijk maken of hij zijn bus of tram net gemist heeft, de bus/tram vertraging heeft of helemaal niet zou komen. Uit cijfers die Keulen opvroeg blijkt nu dat de theorie en de praktijk niet altijd overeenkomen. In september kwamen 10 procent van de bussen en trams die volgens de app op schema reden te laat, of hadden ze zelfs nooit hun stelplaats verlaten.

Quote Ik herinner De Lijn er graag aan dat we ons al enige tijd in de 21ste eeuw bevinden. Via G­PS-gegevens werken is al langer dan vandaag mogelijk. Vlaams parlementslid Marino Keulen (Open Vld)

Betrouwbaarheid

De verklaring hiervoor is dat geschrapte ritten nog steeds manueel moeten worden ingegeven in het systeem. Als een rit niet manueel wordt geschrapt, blijft die dus gewoon in de app en op de borden aan de haltes staan. Bij een staking wordt dit probleem heel concreet. Zo slaagde De Lijn er tijdens de staking van 24 september slechts in om 8.000 van de 15.000 geschrapte ritten tijdig uit de routeplannen te halen. De realtime-informatie bleek dan ook compleet onbetrouwbaar. Reizigers waren die dag aangewezen op een pdf op de website om te weten welke bussen en trams zouden rijden.

"De betrouwbaarheid van realtime-reisinformatie staat of valt met de juistheid van de beschikbare gegevens. Het is dan ook onaanvaardbaar dat bussen en trams die nooit zijn uitgereden reizigers op het verkeerde been blijven zetten in de app en op de borden aan de haltes. Ik herinner De Lijn er graag aan dat we ons al enige tijd in de 21ste eeuw bevinden. Via GPS-gegevens werken is al langer dan vandaag mogelijk. Dit moet echt op korte termijn worden aangepast", vindt Marino Keulen.

