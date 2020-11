Een berekend risico? Dit weten we over de besmettelijkheid van kinderen

Een week op de IC van het UZ Gent: “Dat winkelweek­end was voor ons het genade­schot”

14 november Tientallen patiënten op intensieve zorg. Vier afdelingen van het UZ Gent liggen zo goed als vol. Voor het personeel was het lang bang afwachten of er ‘harde keuzes’ gemaakt moesten worden. “Een probleem bestaat niet zolang we er niet letterlijk mee geconfronteerd worden”, luidt het in De Morgen. “De overheid is daar tekortgeschoten.”