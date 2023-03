Een begrotingsgat van 27 miljard euro, maar PS-minister van Werk en Economie heeft geen haast om te besparen: “Waar dan?”

Zelfstandi­ge Delhaizes vallen droog, concurren­ten gaan niet alles kunnen opvangen: “Wacht niet tot zaterdag 16 uur om inkopen te doen”

Net nu de winkels van Delhaize terug open beginnen gaan, is een nieuwe brandhaard ontstaan: het distributiecentrum in Zellik is geblokkeerd. Er raakt daardoor geen verse voeding meer in de winkels - ook niet bij de zelfstandige Delhaizes. De lege rekken gaan nog leger worden, en de concurrenten gaan het gat niet kunnen dichtrijden. “Hopelijk hebben de vakbonden het gezond verstand om geen onschuldige slachtoffers te maken”, zegt professor Gino Van Ossel.