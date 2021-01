Een bak Westvleteren bestellen blijkt aartsmoeilijk: zo maak je het meeste kans

Belgische autoritei­ten overhandi­gen gestolen onthoofd Romeins beeld terug aan Italianen

20 januari De Belgische autoriteiten hebben woensdag hun Italiaanse collega's een Romeins beeld uit de 1ste eeuw voor Christus terug bezorgd dat in 2011 in Rome was gestolen en dat zich in een Brusselse antiekgalerie bevond. "De teruggave is het concrete resultaat van de inspanningen van de Economische Inspectie in de strijd tegen kunsttrafiek voor het witwassen van geld of de financiering van criminele of terroristische activiteiten", zo meldt de FOD Economie in een persbericht.