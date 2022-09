Econoom Koen Schoors (UGent): “Zou zinvol zijn de gasprijzen in Europa tijdelijk te bevriezen”

“Een warmtepomp is de beste investe­ring om van duur gas af te komen”: maar zijn er ook goedkopere alternatie­ven die de moeite waard zijn?

Uit bezorgdheid voor komende winter overwegen steeds meer mensen – al dan niet tijdelijke – alternatieven voor hun verwarming op peperduur gas. Onder meer de verkoop van warmtepompen en kachels zit in de lift. Maar van een elektrisch kacheltje, over exemplaren op pellets of hout, tot elektrische dekentjes en infraroodpanelen: zitten daar slimme investeringen tussen, of net niet? Experten Charlotte van de Water en Guy Gommeren van technologiefederatie Agoria geven advies.

27 september