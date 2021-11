Ecolo wil wetgevend kader voor Black Friday

“Een pakketje bestellen buiten de EU kan vervelende gevolgen hebben”: experts geven advies voor je koopjes op Black Friday

Black Friday is traditioneel hét moment waarop we massaal elektroproducten bestellen. Maar dit jaar is het mogelijk dat je meer betaalt dan anders of dat je pakje later komt. En daar zijn verschillende redenen voor, zegt techexpert Frank Everaardt. Hij geeft advies om toch het meeste te halen uit de Black Friday-deals: “De kortingen zijn nog altijd groot, maar als consument moet je wel extra aandachtig zijn.”

