Ecolo-voorzitter Nollet na kritiek op overtreden coronaregels: “Was het beter geweest als ik had gelogen?”

Schoten Familie van overleden fietsster­tje (7) doet oproep: “Hang tekeningen op met hartjes, glitters en eenhoorns”

20:41 Bij een verkeersongeval op het kruispunt van de Amerlolaan en de Horstebaan is woensdagochtend een 7-jarig meisje van de Burgemeester Marnixschool overleden. Het kind werd aangereden door een pick-up met aanhangwagen. De familie wilde liever niet reageren, maar deed via sociale media woensdag nog wel een emotionele oproep. “Ze was helemaal weg van hartjes, glitters en unicorns dus hang alsjeblieft iets op." Woensdagavond hingen er al heel wat tekeningen en knuffels.