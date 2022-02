Ecolo voert druk op om te versoepelen, maar staat alleen: “We gaan coronabarometer toch nu nog niet opdoeken?”

HET DEBAT. Moet het Covid Safe Ticket afgeschaft worden? Dit is jullie mening

Uit de laatste motivatiebarometer blijkt dat de samenleving erg verdeeld is over het Covid Safe Ticket (CST). Blijft het een goed instrument in de strijd tegen het coronavirus of heeft het geen nut en kan het dus maar beter verdwijnen? Eerder vandaag lieten we onze experts aan het woord. Nu is het jullie beurt.

3 februari