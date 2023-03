Ecolo-Kamerlid slachtoffer van Chinese cyberaanval

Het groene parlementslid loopt al langer in het vizier van Peking. Onder meer zijn strijd voor de erkenning van de mishandeling van de Oeigoeren was China een doorn in het oog. "Als de communistische partij denkt ons op deze manier te intimideren, vergist ze zich", reageert Ecolo. "We zullen blijven de handschoen opnemen zolang de kampen van de schande niet gesloten zijn."

Cogolati wil ook dat België de omvang van de Chinese cyberaanvallen in kaart brengt. "De hackers breken niet voor de lol binnen in onze servers. Er zit een methodiek achter, gericht tegen verdedigers van de mensenrechten en georganiseerd voor rekening van het Chinese regime. Er moet volledige duidelijkheid komen over de duurtijd, de aard en de slachtoffers van de cyberaanvallen tegen België", aldus Cogolati.

De regering moet een onderzoek starten om te kijken of gevoelige of geklasseerde gegevens naar Peking zijn doorgesijpeld. De aanvallen mogen voor Cogolati ook niet zonder gevolg blijven. Indien een aanval duidelijk aan een overheidsinstantie kan worden toegewezen, dan moet dat via diplomatieke weg worden aangeklaagd en de regering achter de aanval moet instaan voor de herstellingskosten, vindt Cogolati.