Ecolo-jongeren trekken omstreden stickers weer in: “Wie moeten we bellen als de politie zelf moordt?”

De jongeren van de Franstalige groenen, Ecolo J, lanceerden de stickers op Instagram naar aanleiding van de internationale dag van de strijd tegen politiegeweld. De slogans op de stickers veroorzaakten meteen ophef op het internet. Naast de sticker over de politie die mensen “vermoordt”, was er ook ‘Jij slaat, ik film’ te lezen.

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez retweette een reactie die het over “aanzetten tot haat” had. Georges Dallemagne (Les Engagés, tot voor kort cdH) bestempelde de boodschap over de politie als “verfoeilijk” en de jongeren van Ecolo J zelf als “multirecidivisten”, daarmee verwijzend naar vorige incidenten.

Ook in Vlaanderen kwam er reactie. Theo Francken (N-VA) hekelde de jongeren van Ecolo die hij “extreemlinks tuig” noemde. “Je weet wel, die bende dol op nazi-uniformen”, verwees hij naar de gephotoshopte foto van hem in nazi-uniform die Ecolo J in september 2017 op Twitter postte.

Thierry Belin, nationaal secretaris van politievakbond NSPV, zei aan 7sur7 dat hij “verontwaardigd was over dergelijke hatelijke opmerkingen”. “Weten deze mensen wel wat moord is? Een moord is iemand doden met voorbedachten rade. Dat zou willen zeggen dat de politie ‘s morgens opstaat met de duidelijke bedoeling om iemand te doden. Dit is een zeer ernstige beschuldiging”, aldus Belin. Hij verwacht dat Ecolo, de regeringspartijen en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dit veroordelen. Tegelijk benadrukte hij dat hij geen enkel geval van laakbaar gedrag van agenten duldt. “We hebben geen rotte appels nodig bij ons.”

Na alle commotie op het internet trok Ecolo J de stickers weer in. De groene jongeren zullen ze ook niet verspreiden. In een officieel communiqué laten ze weten dat de “formulering op een van de stickers niet goed zat” en dat ze het voorval “betreuren”. Moederpartij Ecolo veroordeelde de slogan over politiegeweld, “die voor alle duidelijkheid niet goedgekeurd was”.

In november 2020 viseerde Ecolo J ook al de politie met een spel waarin je agenten kon neerkloppen.

