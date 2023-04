Ecolo duidt zondag opvolger Schlitz aan

Getuige op proces aanslagen: "Kalasjnik­ovs? Die waren destijds te koop voor 1.000 à 1.500 euro in Brussel”

Ten tijde van de aanslagen in Parijs en Brussel waren kalasjnikovs erg makkelijk te vinden in Brussel, voor 1.000 à 1.500 euro per stuk. Dat heeft getuige Leonardo P. (58), donderdagvoormiddag verklaard op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016.