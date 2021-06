Eclipsbrilletjes in de aanslag! Op 10 juni gedeeltelijke zonsverduistering in ons land te bewonderen

Op donderdag 10 juni vindt er hoog in het noorden een ringvormige zonsverduistering plaats. In België zal het hemelverschijnsel gedeeltelijk waar te nemen zijn, als een duidelijke hap uit de zon. Wie het fenomeen wil bewonderen, moet om zijn ogen te beschermen wel een eclipsbril dragen.

Om 11.17 uur Belgische tijd zullen de maan en de zon voor het eerst contact hebben. De zon staat dan op een hoogte van 50 graden in het oost-zuidoosten. Naarmate de zon hoger aan de hemel komt te staan in een meer zuidoostelijke richting, neemt ook de bedekkingsgraad van de maan stilaan toe. Om 12.19 uur is er dan uiteindelijk de maximale verduistering waar te nemen, waarbij vanuit Brussel gezien zo'n 26 procent van de zonnediameter bedekt zal zijn. Op dat moment staat de zon al op een hoogte van 58 graden.

Vervolgens verdwijnt de maan geleidelijk weer van voor de zon. Om 13.25 uur maakt de maan het laatste contact met de zon en is de eclips voorbij.

Volledig scherm Het verloop van de gedeeltelijke zonsverduistering op 10 juni. © www.eclips2021.be

Het fenomeen is te zien vanuit Europa, Noord-Amerika en Azië. In Canada, Groenland en Rusland is de zonsverduistering als ringvormig waar te nemen. Het punt van de maximale verduistering bevindt zich in de Baffinbaai tussen Noord-Canada en Groenland. Daar is de bedekking van de zon het grootst. Van daaruit bekeken zal 97 procent van de zonnediameter of 89 procent van haar oppervlak bedekt zijn door de maan.

Beschermen

Wie de zonsverduistering wil waarnemen, moet zijn ogen beschermen met een zonnefilter. Een eclipsbril is een eenvoudige en veilige methode. Omdat de vraag naar die brillen groot is, heeft de Volkssterrenwacht Urania een samenwerking opgezet met de Algemene Professionele Opticiens- en Optometristenbond. Daardoor zijn in 86 opticiens eclipsbrillen beschikbaar. De volkssterrenwachten hebben ook een informatiepakket met eclipsbrilletjes samengesteld voor schoolkinderen.