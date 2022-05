Echtgenote Leen staat ook nu pal naast Beke: “Mensen zien niet hoe hard Wouter moet vechten om iets gedaan te krijgen”

Een opvallend beeld: Wouter Beke gaf zijn ontslag met echtgenote Leen Desmyter en zijn jongste dochter Nette aan zijn zijde. Op het einde van zijn toespraak schonken ze hem een oranje sweater met daarop de tekst ‘Nothing to prove’ (Niets te bewijzen; nvdr). Het is niet de eerste keer dat Desmyter het zo uitdrukkelijk voor haar man opneemt. “Ik vond het zo onterecht dat ze hem maar bleven aanvallen”, verklaarde ze vorig jaar in onze krant. “De mensen zien niet hoe hard Wouter moet vechten om iets gedaan te krijgen, hoeveel paden hij moet bewandelen voor hij tot een besluit kán komen.”

De snoeiharde kritiek op zijn aanpak van de coronapandemie hakte er toen zwaar in. Véél doden in ‘zijn’ woonzorgcentra, de contactopsporing die hopeloos achterop hinkte, bejaardenverzorgers die onbeschermd aan de slag moesten en al het beschermingsmateriaal naar de ziekenhuizen zagen gaan. Voor de oppositie was Beke niet meer of minder dan een amateur, een Guust Flater.

Maar Desmyter huldigt het ‘stand by your man’-principe. In een simpel Facebookbericht snoerde ze al zijn criticasters de mond. “Lieve schat. Als ik de commentaar lees, dan ben ik precies getrouwd met de meest onverantwoordelijke mens ter wereld. Gelukkig weet ik beter”, liet ze optekenen.

“Zo onrechtvaardig”

“Ik vond het zo onterecht dat ze hem maar bleven aanvallen”, verduidelijkte Desmyter. “Dat ráákt mij omdat het onrechtvaardig is. Het is zo makkelijk om van aan de zijlijn te staan roepen. De mensen zien niet hoe hard Wouter moet vechten om iets gedaan te krijgen, hoeveel paden hij moet bewandelen voor hij tot een besluit kán komen. Ze hebben niet gezien dat hij hier heel de nacht de vluchtroutes zat te volgen van een vliegtuig dat uit China een lading mondmaskers moest leveren die hij had besteld. Zijn angst dat die lading in Turkije kon worden geconfisqueerd, terwijl Wouter wist dat er zo’n nood aan maskers was in de woonzorgcentra. Dát hebben de mensen niet gevoeld.”

“Wouter probeert altijd om het juiste en het goede te doen. Mensen willen niet zien dat de tweede golf veel minder erg was in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Het gaat altijd opnieuw over de negatieve dingen en dat stoort mij.”

“Dikwijls nachten wakker gelegen”

“Het is al die kritiek op hem die het mij het voorbije jaar extra zwaar heeft gemaakt”, gaat Desmyter verder. “Ik trek mij die zever gewoon veel te hard aan. En ik hoor de kritiek meestal ook maar via-via, want Wouter komt daar niet mee af bij mij. Tegen de tijd dat ik ’s ochtends aan de kranten begin, heeft hij er al alles rond zijn persoon uitgeknipt. Ik heb dikwijls nachten wakker gelegen van de aanvallen op zijn persoon. Ook dat heb ik in stilte gedragen. Als je je man zo zijn best ziet doen en hem zo hard ziet werken, maak je hem niet wakker en laat je hem slapen. En overdag stuurde ik hem dan wel een WhatsApp’je met een hartje en een ‘ik zie u graag’, zodat hij wist dat ik pal achter hem sta.”

“Bouw kritiek tenminste op”

Of de kinderen hebben geleden onder de kritiek op hun papa? “Gelukkig niet. Nette is natuurlijk nog klein, maar de twee oudsten heb ik toch ook nog nooit horen zeggen dat ze worden uitgelachen of gepest. Omdat ik altijd bang ben geweest dat de kinderen op een dag al die commentaren over hun papa gaan lezen op het internet heb ik het daar sinds kort weleens over met Warre. Hij is daar nu oud genoeg voor, vind ik. Dan overlopen we samen die commentaren en probeer ik dat te kaderen. Opdat hij leert dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is, dat mama dat ook niet fijn vindt en dat hij moet proberen om het te relativeren. Ik heb geen probleem met kritiek. Maar verwoord het dan tenminste mooi en respectvol, bouw op. Het is dat wat ik zo hard mis in al die commentaren. En er is altijd ook nog een andere kant van het verhaal. Oordeel niet zolang je die andere kant niet kent.”