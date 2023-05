Echtgenote Bart De Pauw geeft update over zijn gezondheid: “Het ergste ligt achter ons”

Fontein­tjes spuiten plots water tijdens rommel­markt: “Gaat om een menselijke fout”

Tijdens de zondagse rommelmarkt op de Grote Markt in Diksmuide keek een standhouder vreemd op toen tussen zijn spullen plots water uit de grond spoot afkomstig van de fonteintjes in de grond. Nochtans had de organisatie laten weten dat er een evenement zou plaatsvinden.