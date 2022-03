Echtgenoot van juf Mieke bezorgd over verklaringen verdachte: “Het zou jammer zijn als hij Miekes nagedachtenis besmeurt”

Niemand gelooft nog dat jongste kerncentra­les sluiten: “Poetin heeft in onze plaats over kernuit­stap beslist”

Terwijl de pas afgeklopte energiedeal nog niet koud is, beslist de regering vrijdag over de kernuitstap. Zo goed als niemand gelooft dat die er in de huidige situatie nog doorkomt. “Poetin heeft die beslissing voor ons land eigenhandig genomen”, zegt milieu-econoom Johan Albrecht (UGent). Maar de weg naar een verlenging ligt nog vol obstakels — inclusief de discussie over 8 miljard aan groene investeringen.

