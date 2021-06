Echtgenoot Sandra H. had verhouding met vermoorde Ichelle: “Jaloezie kan motief zijn”

Nog geen jaar geleden opende de Antwerpse Sandra H. haar winkel Het Spirituele Huisje Lotus in het Nederlandse Aardenburg, slechts twee deuren verwijderd van het naaiatelier van Ichelle. “Sandra en Ichelle leerden elkaar al snel kennen”, vertelt Felix in Het Nieuwsblad. “Het klikte tussen die twee. Ze werden vriendinnen en kwamen geregeld in elkaars winkel. Toen we de winkel opbouwden, leerde ik Ichelle ook kennen. Het klinkt misschien raar voor de buitenwereld, maar Ichelle en ik groeiden heel snel enorm naar elkaar toe. Mijn relatie met Sandra zat in het slop. En ik werd verliefd op Ichelle. Men spreekt steeds over een driehoeksverhouding, maar eigenlijk was dat niet zo. Ichelle en ik zagen een toekomst samen en ik wou Sandra voor haar verlaten.”



“Tussen Sandra en mij boterde het al lang niet meer”, vertelt de man nog. “Wij hebben mooie jaren gehad. Maar de laatste jaren ging het heel moeilijk. Sandra is geen makkelijke vrouw. Ze liet mij vooral voor de kinderen zorgen en deed enkel wat ze zelf wilde.”

Ichelle van de Velde verdween op 15 december vorig jaar. Sinds 9 februari zit de Vlaamse Sandra H. vast op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. De eerste delen van lichaam van de jonge vrouw werden gevonden op 16 februari, nadat de politie sporen had aangetroffen in de auto van Sandra H.

Vervalste smsjes

Uit het verhaal in Het Nieuwsblad blijkt dat Felix ineens smsjes kreeg van Ichelle, waarin ze zei dat ze niet meer verder wilde en tijd voor zichzelf nodig had. Die berichten zijn waarschijnlijk vervalst. De kans is groot dat Ichelle toen al niet meer in leven was.

Dat zijn vrouw Sandra tot een moord in staat zou zijn, had Felix nooit zien aankomen, vertelt hij verder. Volgens hem heeft hij in de twee maanden dat ze na de dood van Ichelle nog onder één dak woonden, nooit iets gemerkt. De Antwerpse heeft inmiddels bekend betrokken te zijn bij de dood van Ichelle, maar zegt ‘in opdracht’ te hebben gehandeld.

Felix en zijn kinderen zijn kort na de arrestatie van Sandra vertrokken uit het Nederlandse Aardenburg. Volgens hem werd het leven hem onmogelijk gemaakt: hij zegt doodsbedreigingen te hebben gekregen, en zijn kinderen konden en durfden niet meer naar school. Ze wonen nu terug in Vlaanderen. Hij heeft een scheidingsprocedure in gang gezet en zegt bang te zijn dat Sandra hem er nu probeert in te luizen.