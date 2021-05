Echtgenoot Darya Safai (N-VA) pleegde geen strafbare feiten bij humanitaire visa Iraniërs

Delen per e-mail

Een tweetal maanden geleden raakte bekend dat de staatssecretaris bij het parket melding had gemaakt van een nota van de Staatsveiligheid. Daarin was sprake van geruchten binnen de Iraanse gemeenschap over mogelijke fraude met humanitaire visa.

Saeed Bashirtash, de echtgenoot van N-VA-Kamerlid Darya Safai, fungeerde in die dossiers als contactpersoon. Hijzelf benadrukte dat hij nooit op eigen initiatief vluchtelingen benaderde en zelfs de kosten betaalde om het dossier in te dienen bij de Dienst Vreemdelingenzaken. De Staatsveiligheid preciseerde kort nadien dat het om een “uiterst genuanceerde” nota gaat, waarin ook sprake is van mogelijke politieke beïnvloeding vanuit Iran.

Het federaal parket heeft de staatssecretaris maandag op de hoogte gebracht dat er geen strafbare feiten aan het licht zijn gekomen tijdens het onderzoek. De behandeling van de humanitaire visa voor Iraniërs zal verder gezet worden. Die stonden on hold tot er duidelijkheid kwam vanuit de gerechtelijke instanties.

Quote Ik ben tevreden dat het gerecht hier snel duidelijk­heid brengt en er geen strafbare feiten werden gepleegd Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi

“Ik ben tevreden dat het gerecht hier snel duidelijkheid brengt en er geen strafbare feiten werden gepleegd”, reageert de staatssecretaris. “Intentieprocessen zijn nooit goed, iedereen is onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Dit dossier is daarvan het bewijs.”

Mahdi verklaarde eerder dat hij niet anders kon dan de informatie aan het parket overmaken. “Het is jammer dat er in het verleden niet sneller contact genomen werd met het gerecht, dan was de Kucam-affaire nooit zo groot geworden”, luidt het maandag.