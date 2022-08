E411 in Waver opnieuw deels dicht omdat vuur weer opflakkert

Antwerpen Kasteel Boekenberg volledig vernield na zware dakbrand: gebouw ook gedeelte­lijk ingestort

De Antwerpse brandweer moest zich vrijdagnamiddag met man en macht naar een grote kasteelbrand reppen in het Boekenbergpark in het Antwerpse district Deurne. Om een nog onbekende reden was daar brand ontstaan in het kasteel dat momenteel verbouwd wordt tot een cohousingproject. Rond 18 uur was de brand grotendeels onder controle, maar de schade in het pand is immens. Ook de volledige dakconstructie is ingestort.

