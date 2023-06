E34 richting Antwerpen opnieuw vrij na ongeval ter hoogte van parking Ranst

Iets verdienen aan de hittegolf? Doe zoals Cédric en Jérémy en verhuur je zwembad aan 8 euro per uur

De hittegolf wakkert duidelijk ook de ondernemingszin aan. Zo zijn er Cédric en Jérémy uit Hamoir die hun privézwembad verhuren. Prijs: 8 euro per uur. Daarvoor mag je met je hele gezin plonsen in hun 11 meter lange, 4 meter brede en 1,40 meter diepe zwembad in de tuin. En ze bieden voor een kleine meerprijs zelfs extraatjes aan. “Dit is de Airbnb van de zwembaden.”