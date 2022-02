E17 richting Kortrijk volledig dicht wegens brandende vrachtwagen in Destelbergen: “Vermijd de omgeving!”

Etterbeek/Jette VUB-rec­tor Caroline Pauwels zet stap opzij: “Niet langer combineer­baar met zware ziekte”

Vanaf 1 maart zal Caroline Pauwels haar taken als rector van de Vrije Universiteit Brussel neerleggen. Ze doet dat naar eigen zeggen met heel veel spijt in het hart, “maar een zware ziekte en de uitzonderlijk mooie, maar ook veeleisende opdracht als rector vallen in dit stadium van mijn ziekte niet langer te combineren.”

