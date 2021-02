E-mail, QR-code en dé sms die maar niet komt: je laten testen na werkreis is kafka

De voorbije week verbleef ik 72 uur in de Vendée voor een krantenreportage. In Frankrijk geraken had al wat voeten in de aarde, want behalve een attest van je werkgever, heb je ook nog recente negatieve coronatest nodig. Gelukkig kon ik via mijn werkgever naar een zogenaamde coronahotline bellen waar ze de bomen nog door het coronabos zien, waardoor ik ’s avonds nog werd getest en de volgende dag op pad kon. Toen ik net was vertrokken, realiseerde ik me dat er ook een Business Travel Abroad (BTA-formulier) moest worden doorgestuurd.